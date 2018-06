Marcelo Mendez perto de deixar o Cruzeiro.

Multicampeão pelo Cruzeiro, o técnico Marcelo Mendez pode deixar o clube em maio. A Polônia será o destino do treinador.

Não é de hoje que os dirigentes poloneses sonham com a contratação dele. Apesar de ter contrato com o time mineiro até 2019, a tendência, até onde o blog apurou, é que o Cruzeiro, pelos inúmeros serviços prestados e ótimo relacionamento com Vittorio Medioli, não dificulte a saída de Marcelo.

Ele era um dos mais cotados para assumir o comando da seleção brasileira. Acabou sendo preterido porque politicamente não teve a força de Renan Dal Zotto.

Marcelo Mendez inclusive já se reuniu com a Federação da Polônia durante a disputa do mundial de clubes no mês passado no país.

Os poloneses exigem exclusividade. Hoje, o único empecilho para o acordo.

O contrato dele com a Polônia seria até 2020.

Marcelo teria como primeiro desafio o mundial de 2018 que será jogado na Bulgária e Itália em setembro. A Polônia é a atual campeã do mundo.