Marco Aurélio Motta pode assumir Eczacibasi: ‘Está evoluindo bem’.

O ex-técnico da seleção brasileira, Marco Aurélio Motta, pode assumir o comando do Eczacibasi, da Turquia, time de Thaísa.

Marco conversou com o blog, afirmou que as negociações caminham bem, mas deixou claro que ainda não assinou nada com o clube turco:

‘Realmente o Eczacibasi me procurou e existe uma negociação em andamento. Fiz algumas ponderações em relação a parte financeira e técnica. Eles estão estudando os temas em questão. O time está no Japão disputando o mundial e é normal essa demora. O que posso dizer é que a coisa está evoluindo bem’.

O treinador enalteceu que não é de hoje que seu nome é lembrado na Turquia:

‘É sempre prazeroso ver o trabalho sendo reconhecido. Ano passado quase assumi o time que acabou fazendo outra opção (Massimo Barbolini). Tenho uma história de 3 anos no clube entre 2004 e 2007 e pude revelar várias atletas. Acho que isso conta muito’.

Marco disse que o Eczacibasi irá mudar a filosofia:

‘A tendência é reavaliar a temporada passada. O clube teve 6 estrangeiras enquanto o Vakifbank, rival direto, tinha 4 e ganhou a Champions League. Pode ser que a filosofia de fato seja alterada. A gente pretende, se fechar, poder ajudar nesse novo desafio’.

O técnico brasileiro dirigiu a seleção da Turquia entre 2011 e 2013. Marco classificou pela primeira vez o país para uma Olimpíada.