Marcos Kwiek coloca Dominicana de volta na elite do Grand Prix

O esporte tem dessas coisas.

A frustração do brasileiro Marcos Kwiek pela não classificação para os jogos olímpicos foi em parte minimizada.

O técnico deu rapidamente a volta por cima e conquistou o segundo objetivo da temporada 2016.

A República Dominicana, comandada pelo treinador, está de volta à elite do Grand Prix.

A vaga chegou de maneira emocionante em Varna, na Bulgária. Na final da segunda divisão, as dominicanas derrotaram de virada a Polônia por 3 sets a 2 com 15/11 no tie-break.

Brayelln foi o nome do jogo com 24 pontos. De La Cruz fez 19.

A seleção última colocada da primeira divisão, hoje a Alemanha, será rebaixada.