Marcos Miranda volta ao BRASIL e será assistente de Giovane no Sesc

Giovane Gávio já escolheu seu novo assistente técnico.

Trata-se de Marcos Miranda, um dos mais estudiosos profissionais do esporte e que estava morando nos Estados Unidos.

Marcão, como é carinhosamente chamado no meio do vôlei, chega para assumir o lugar de Peu, contratado por Itapetininga. Ele fez parte da comissão técnica que deu o primeiro ouro olímpico ao BRASIL em Barcelona 1992 sob comando de José Roberto Guimarães.

Trabalhou no vôlei de praia, foi supervisor da seleção feminina, teve passagem vitoriosa no time masculino do Minas e em 2017 comandou a seleção do Egito.

Marcão estava nos Estados Unidos até ser convidado por Giovane.