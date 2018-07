Mari e Sheilla vivem momentos opostos na Europa

Uma ainda é imprescindível para a seleção brasileira. A outra é carta fora do baralho faz tempo.

Sheilla está na segunda temporada no vôlei da Turquia. Mari, sem espaço por aqui, foi dispensada por Osasco e tenta a sorte novamente na Itália.

Se a temporada 2014/15 não foi das melhores para Sheilla, o cenário atual mudou e aparentemente para pior.

A jogadora não tem sido utilizada pelo técnico do Vakifbank, Giovanni Guidetti, e está amargando o banco para a holandesa Sloetjes. Na estreia do campeonato nacional, Sheilla ficou na reserva, assim como já tinha acontecido na derrota na final da Supercopa da Turquia contra o Fenerbahçe na semana passada.

Mesmo sem Sheilla, o Vakifbank venceu o clássico contra o Eczacibasi por 3 a 1. A oposta brasileira entrou em quadra apenas no primeiro set.

Nos demais resultados da primeira rodada, os grandes venceram sem sustos. O Galatasaray derrotou o Canakkale por 3 a 1 e o Fernabahçe fez 3 a 0 no Sariyer.



Na Itália, Mari não fez feio.

A ex-jogadora da seleção marcou 21 pontos na derrota do Bolzano para o Novara por 3 a 1. Mari atuou os 4 sets e foi elogiada pela mídia local.

O Bolzano, recém-promovido, tem como principal objetivo se manter na primeira divisão.

Nos outros resultados da rodada, o Casalmaggiore venceu o Vicenza por 3 a 0, o Modena aplicou 3 a 0 no Firenze, o Piacenza bateu o Montichiari por 3 a 1, o Conegliano ganhou de 3 a 1 do tradicional Bergamo e o Scandicci surpreendeu o Busto Arsizio com 3 a 1.