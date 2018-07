Maria Elisa se fortalece após caso de doping

O blog acaba de conversar com Maria Elisa.

Prudente e seguindo orientações jurídicas, Dr Marcelo Franklin, especialista no assunto, a jogadora não quis dar entrevista. Faz sentido. Direito da atleta.

Conforme o blog divulgou com exclusividade no último sábado, Maria Elisa foi flagrada no exame antidoping na véspera do Grand Slam do Rio e não durante o evento, primeira informação aqui divulgada.

http://esportes.estadao.com.br/blogs/bruno-voloch/cbv-omite-caso-de-doping-no-volei-de-praia/

O teste foi realizado como de costume de forma aleatória antes da competição, ou seja, sem a responsabilidade direta da FIVB, Federação Internacional de Vôlei.

A CBV, que destacou não poder falar sobre o assunto, reiterado em post no mesmo dia, se pronunciou oficialmente dois dias depois e admitiu o doping de Maria Elisa somente após a confirmação do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem – LBCD, credenciado pela WADA.

Maria Elisa estava tranquila.

Aliás, quem conhece a história e o passado da jogadora sabe que ela não usaria de nenhum artifício para se beneficiar dentro de quadra.

Ela é diferente de muita atleta. É corajosa.

No contato que tivemos Maria Elisa se mostrou surpreendentemente feliz. Sim. Feliz por um lado.

Por incrível que possa parecer, a jogadora me disse que o todo esse episódio serviu para mostrar o quanto é querida. Ela admite que desconhecia completamente o ouro lado da moeda:

‘A única coisa que eu posso dizer é que isso tudo me fortaleceu. Todas as mensagens que recebi desde que a notícia foi divulgada me deram força como ser humano. Eu fico emocionada só de lembrar. Tive apoio de todos os lados. Família então. Mas recebi carinho de gente que não esperava. Honestamente achei que o mundo fosse desabar na minha cabeça. Vi porém que nessas horas a gente encontra resistência nas palavras e em cada mensagem de solidariedade’.