Marichev tem contrato rescindido antes de estrear na Polônia

A má campanha nos jogos olímpicos do Rio de Janeiro derrubou Yuri Marichev.

O técnico russo teve o contrato rescindido antes mesmo de estrear pelo Chemik Police, da Polônia.

O clube polonês, através do presidente Pawe? Frankowski, explicou no site oficial do Chemik que ‘as partes concluíram que esse seria o melhor caminho a ser seguido’.

Jakib Gluszak, de apenas 30 anos, assume o time.

O prejuízo de Marichev deve ser ainda maior.

O treinador não irá continuar dirigindo a seleção feminina. A Federação da Rússia vai confirmar nas próximas semanas a saída do treinador.