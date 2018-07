Maringá, décimo colocado, supera Sesi, Campinas e Juiz de Fora juntos

A paixão do torcedor é algo inexplicável.

Sesi e Taubaté fizeram o clássico da rodada. O jogo entre Canoas e Bento Gonçalves conta com toda a rivalidade gaúcha. Juiz de Fora e Montes Claros é duelo estadual e Campinas lutava em casa por vantagem nos playoffs.

Maringá não. A realidade é outra.

O time paranaense pode se orgulhar de ter uma das torcidas mais apaixonadas do BRASIL.

Quase 3.500 pessoas foram ao ginásio Chico Neto apoiar a equipe contra o Voleisul. E deu certo.

Maringá, em dia inspirado do japonês Fukuzawa, venceu por 3 a 1 e ainda respira na Superliga. Respira e sonha com a classificação, algo difícil de se imaginar. Mesmo com 1 jogo a menos, são 4 pontos atrás de Bento, 3 de São José e Maringá tem adversários muito duros pela frente.

O blog já tocou no tema. Era dezembro

http://esportes.estadao.com.br/blogs/bruno-voloch/valente-maringa-nao-merece-morrer/

Agora repete a dose. Por merecimento.

O Chico Neto recebeu mais público do que os jogos de Sesi, Campinas e Juiz de Fora somados.

Não é pouca coisa. É paixão pelo esporte. É a resposta que muita gente precisava na hora certa e na medida exata. Exemplo de fora para dentro.