Mauro Berruto não terá vida longa na Itália sem Zaytsev

O que era improvável, ficou impossível.

Por causa de problemas disciplinares, a Federação Italiana (FIPAV) anunciou que Zaytsev, Travica, Sabbi e Randazzo estão cortados da seleção e fora da fase final da Liga Mundial.

A Itália, que já não tinha muitas chances de avançar e jogar as semifinais, dá adeus ao título.

Zaytsev é simplesmente o melhor do time. Craque e diferenciado. O levantador Travica era o capitão.

Davide Saitta, Iacopo Botto e Gabriele Nelli chegam para completar o grupo.

Mauro Berruto, que já vinha tendo seu trabalho contestado, fica em situação delicada.

A Liga Mundial nunca foi prioridade. É apenas para o BRASIL.

A Itália tem como meta se classificar para os jogos olímpicos do Rio jogando a Copa do Mundo do Japão.

Conhecendo o temperamento de Zaystev dificilmente o jogador voltará a trabalhar com Berruto. Travica idem.

Resta saber até quando e se a FIPAV irá bancar o treinador.

A Polônia comemora. A Sérvia pode sonhar.