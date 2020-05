Megan é do Minas

Megan Hodge é o novo reforço do Minas.

Os últimos detalhes estão sendo acertados, mas só uma grande zebra pode tirar a norte-americana do caminho do clube. As partes chegaram a um denominador comum.

O compromisso será de 10 meses.

Uma das cláusulas, conforme o blog antecipou, prevê contrato por produtividade. Megan está duas temporadas sem jogar. O Minas busca ainda alinhar o departamento médico do clube com o fisioterapeuta da ex-jogadora da seleção dos Estados Unidos.

Megan, 31 anos, virá ao BRASIL acompanhada dos dois filhos.