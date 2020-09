Melissa Vargas obtém cidadania e poderá jogar pela seleção da Sérvia em 2022

Atual campeã mundial, a Sérvia poderá ganhar um ótimo reforço em breve.

O blog apurou que a cubana Melissa Vargas obteve cidadania sérvia. Isso significa dizer que a jogadora estará à disposição da seleção a partir de 2022, se assim o técnico Zoran Tersic desejar.

Os atletas que trocam de federação precisam cumprir carência de dois anos. Essa regra é praticada pela FIVB, Federação Internacional de Vôlei, desde 2013.

Vargas é oposta, tem apenas 20 anos, 1,94m e está no Fenerbahçe da Turquia.

Ela foi proibida de jogar por Cuba em 2018.

Dois anos antes a jogadora se desentendeu com os dirigentes cubanos depois que foi submetida a uma cirurgia no ombro. Os pais dela não concordaram com a filosofia aplicada pela federação cubana na recuperação da filha e romperam.

Banida, Vargas brigou para deixar Cuba e conseguiu assinando com Volero Zurich em 2018.