Pri Daroit e Carla jogarão no Fluminense na próxima temporada.

O blog apurou que as duas, inclusive Carla, que disputa a final da Superliga pelo Praia, já acertaram com o clube carioca.

Pri Daroit e Carla chegam, Michelle deixa o Fluminense. Não houve interesse em renovar com a jogadora. Thaisinha permanece no tricolor, assim como as centrais Lara e Letícia.

A líbero Sassá será mantida.

A tendência é pela permanência da levantadora Giovana.