Minas 3 x 2 Fawcett

Uma Fawcett apenas não foi o suficiente para o Praia Clube.

No primeiro jogo da final da Superliga, a norte-americana jogou sozinha no ataque.

Era ela contra o time do Minas.

Fawcett saiu de quadra com 30 pontos, números impressionantes, mas insuficientes para que o Praia conseguisse a vitória. Isso porque o resto, com exceção de Carol no bloqueio, não jogou.

A saída precoce de Fernanda Garay, lesionada, prejudicou o Praia, mas não dá para garantir que com ela em quadra o resultado final fosse outro.

O que dá para afirmar é que Garay não sairia zerada como aconteceu com Michelle. Até aí nenhuma surpresa conhecendo o histórico dela em momentos de decisão.

E nem dá para responsabilizar Ellen que praticamente não jogou a temporada.

Rosamaria idem.

O Minas viveu um domingo de pouca inspiração.

Não lembrou nem de longe o time regular, envolvente e que se caracterizou pelo volume de jogo. Ganhou no coletivo e no emocional no tie-break.