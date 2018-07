Minas acerta contratação de Destinee Hooker

O Minas deu sinal de vida. Destinee Hooker está contratada.

O blog apurou que as negociações entre a jogadora e o Minas finalmente foram concretizadas e a atleta norte-americana será anunciada em breve.

Ninguém fala (ainda) oficialmente sobre o tema.

O Minas estava cauteloso e apurando as reais condições físicas da ex-jogadora de Osasco.

Aprovou.

Hooker está com 29 anos e jamais se firmou depois de deixar o BRASIL em 2012. Passou pela Rússia, Porto Rico, Coreia e deixou os chineses do Tianjin Bridgestone na mão no ano passado.

A jogadora está fora da seleção desde 2012 e não faz parte dos planos de Karch Kiraly.