Minas, ainda sem Natália, pode finalmente assumir a liderança da Superliga contra Barueri, sem Dani Lins.

A liderança do Praia Clube pode estar com as horas contadas.

Uma vitória do Minas por 3 a 0 ou 3 a 1 contra Barueri dará ao time mineiro o primeiro lugar da Superliga. O jogo acontecerá logo mais em São Paulo.

Caso o precise de 5 sets para vencer, o Praia agradecerá e continuará na frente.

Só que o Minas, único invicto na competição, ainda não poderá contar com Natália que continua poupada por causa do joelho. Breve o blog irá trazer detalhes da situação envolvendo a principal estrela da equipe.

E se engana quem pensa que para Barueri é um simples amistoso.

Quarto colocado com 20 pontos e em franca evolução, a equipe comandada por José Roberto Guimarães assume o terceiro lugar e joga Bauru para o quarto. Uma eventual derrota não trará maiores consequências.

Assim como o Minas, Barueri deverá ter um importante desfalque. Dani Lins, com problema na região lombar, dificilmente atuará e Juma seria titular assim como aconteceu contra São Caetano.