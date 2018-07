Minas ameaça aposentadoria de Walewska e negociação pode levar Carol Gattaz para Bauru.

Walewska afirmou que essa seria sua última temporada. Encerraria a carreira no Praia.

Será?

Não se depender do Minas. A história da jogadora pode ganhar novos e atraentes capítulos. O blog apurou que o Minas tem interesse na contratação da atleta de 38 anos.

E não seria difícil tirar a jogadora do Praia. Wal é da capital, foi criada no Minas e tem ótima entrada no clube. Caso desista de se aposentar, seria a terceira passagem dela por lá.

Quem pode lucrar com a possibilidade de Walewska continuar em atividade é Bauru.

Se Wal aceitar jogar no Minas são grandes as chances de Carol Gattaz se transferir para o interior paulista.

O blog crava que Carol é uma das prioridades de Bauru e a coisa pode andar nos próximos dias. Segundo consta, Carol já tem a proposta em mãos.