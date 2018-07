Minas contraria lógica e renasce diante de um Rio incrédulo

Bernardinho fez de tudo. Usou todos os amuletos que podia e tinha direito. A coisa chegou ao ponto de Regiane entrar no quarto set só para sacar.

Nada disso porém funcionou.

O que poucos acreditavam, inclusive o nobre escriba, aconteceu. O Minas ganhou por 3 a 1 e empatou a série.

Como dizia o inesquecível e grande companheiro Paulo Julio Clement, jornalista que perdeu a vida no trágico acidente de Chapecoense no ano passado, podem apedrejar.

Antes das pedras serem lançadas é preciso ser justo e deixar o lado passional de lado.

Qual torcedor do Minas poderia imaginar que o time conseguisse derrotar o Rio fora de casa depois de uma atuação tão ruim como na primeira partida?

Sem essa.

Nem os mais fanáticos sonhavam com o que viram ontem no Tijuca. Só que o vôlei feminino é assim e o sonho se transformou em realidade.

Realidade essa que contou com a inspiração de Naiane. Levantadora boa, promissora e que estava devendo uma atuação desse nível. Pagou parte da dívida.

Talvez o grande segredo do Minas foi ter jogado com alegria, sem tanta pressão e responsabilidade, afinal a obrigação estava toda do outro lado.

E continua.

O jogo foi entrando, fluindo naturalmente, as jogadoras ganhando confiança e a coisa simplesmente aconteceu.

O Minas venceu na força do ataque e na cabeça. Hooker foi a que mais pontuou. Mara e Rosamaria muito bem.

E agora pergunta o torcedor do Minas?

Bem, o Rio ainda é favorito ou o alguém acha possível o time de Bernardinho perder duas vezes seguidas em casa?

Um raio pode cair novamente no mesmo lugar?

De qualquer forma o Minas deu uma satisfação para seu sócio.

Sair do campeonato daquela maneira seria lamentável. A única certeza desse confronto é que o Minas terá oportunidade de se redimir em casa e quem sabe mudar o final mais do que previsível dessa história.