Minas é exceção em primeira rodada (quase) sem sustos.

Exceção feita ao Minas, que conseguiu a façanha de perder um set para o ‘penetra’ Brasília, a primeira rodada da Superliga feminina foi absolutamente dentro do normal.

Osasco andou flertando com o tie-break, mas o set perdido na vitória por 3 a 1 diante de São Caetano é aceitável levando-se em conta o início de campeonato. O time do ABC paulista é imprevisível, apresentou a irregularidade habitual no quarto set, mas pode, diferente de Brasília, roubar set de outros grandes.

Menos mal que Osasco saiu com os 3 pontos, mas o set deixado pelo Minas em Brasília é aquele chamado irrecuperável.

Bauru também fez o dever de casa e aplicou 3 a 0 no Barueri. Vitória sem sustos e sem perder set, o que chama atenção. Barueri, assim como São Caetano, forma o bloco intermediário com Pinheiros e Fluminense que fizeram, como era de se esperar, o jogo mais equilibrado da rodada.

O Pinheiros levou a melhor e de virada venceu por 3 a 1. Placar que pode fazer diferença especialmente por se tratar de um confronto direto pelas posições intermediárias.

Rio e Praia Clube cumpriram com suas respectivas obrigações. 3 a 0 fácil contra Curitiba e Camboriú.