Minas não respeita o Praia e faz valer a tradição diante da torcida.

Não foi por falta de aviso.

O Praia Clube achou que teria vida fácil na Arena Minas.

De fato o time era o favorito, afinal ocupava a vice-liderança da Superliga enquanto o rival lutava para se manter modestamente entre os 8 primeiros.

E o resultado do primeiro set parecia que confirmaria o favoritismo do Praia. 25/18 com sobras. Mas aí … o Minas resolveu jogar.

Rosamaria desencantou e Pri Daroit resolveu mostrar ao Praia que a troca não foi bom negócio para Uberlândia.

Hooker, que fazia sua estreia diante da torcida, evoluiu em relação a primeira partida e dá sinais de reação.

Quem era dominado passou a dominar. O Minas ditou o ritmo e o Praia acabou rendido.

Ellen, tão elogiada contra Osasco, voltou ao normal. Nem o bom desempenho da temperamental Daymi livrou o Praia da derrota.

Picinin segue devendo e terá que se virar para tirar o Praia dessa situação. O time anda não responde.

A diferença entre os dois times ainda é grande na classificação. O Minas dificilmente chegará entre os 4.

O Praia, se mantiver o nível das atuações, não vai se manter no G4. É questão de tempo.