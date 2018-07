Minas passa; Rio do Sul avança

Difícil. Muito difícil saber quem deixou o ginásio Artenir Werner em Rio do Sul mais orgulhoso.

O time do Minas tinha motivos de sobra para comemorar, afinal o resultado incontestável de 3 a 0 colocou as mineiras na semifinal.

O torcedor do Rio do Sul, apesar da derrota e da eliminação, deu uma bela demonstração de carinho e afeto pelas jogadoras e a comissão técnica. A torcida aplaudiu de pé a equipe após o saque para fora que determinou a classificação do adversário.

Com a bola rolando não teve discussão.

Os dois primeiros sets foram equilibrados até a segunda parada técnica quando o Minas se aproveitava da maior experiência e abria vantagem. O terceiro não. Assim como o tie-break em Belo Horizonte, Rio do Sul foi inteiramente dominado e não teve chances.

Carla foi a melhor jogadora em quadra. Mari Paraíba e Carol Gattaz jogaram bem e Rosamaria cumpriu a missão de substituir Tandara.

Isabela se salvou no Rio do Sul.

Jogo limpo e sem interferência da arbitragem.

É bem verdade que pelo aproveitamento em casa na Superliga, talvez se esperasse mais do Rio do Sul. O Minas porém não deixou.

Curiosamente, o jogo fora acabou sendo menos complicado do que o disputado na Arena do Minas.

O Minas chega para a semifinal com a condição de jogar de igual para igual seja contra Praia ou Sesi. A possibilidade de disputar uma decisão depois de mais de 10 anos é real.

Rio do Sul foi até onde poderia. Foi além do que a maioria esperava. Sexto lugar honroso e que deve servir de incentivo para a próxima temporada.