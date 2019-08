Minas reencontrará Natália no Mundial de Clubes; Praia terá Vakifbank e Novara como adversários na China

Não será fácil a vida de Minas e Praia, representantes do BRASIL no Mundial de Clubes da China no fim do ano.

O Minas, atual vice-campeão, caiu no grupo A e terá como adversários Eczacibasi, da Turquia, Conegliano, da Itália, e o time chinês que irá sediar o evento em Shaoxing.

Será o reencontro entre Natália, novo reforço do Eczacibasi, e o Minas. O Conegliano, que contratou Egonu, será outro adversário duro para o time brasileiro.

O Praia, que ficou devendo na edição passada, está no grupo B e enfrentará o Vakifbank, atual campeão, Novara, da Itália, e Bohai Bank, da China.

Gabizinha é uma das caras novas do Vakifbank, agora sem Zhu, que voltou para o vôlei da China.

A competição será jogada entre os dias 3 e 8 de dezembro.