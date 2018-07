Minas renova com 3 titulares, Pri Daroit e negocia permanência de Naiane

A cabeça está na semifinal contra o Rio. Uma vitória simples coloca o time do Minas na final da Superliga depois de mais de uma década.

O clube porém trabalha pesado nos bastidores para garantir a base da equipe para a próxima temporada.

O blog acaba de confirmar que 4 jogadoras renovaram: Rosamaria, Mara, Pri Daroit e a líbero Léia.

O Minas negocia a permanência de Naiane. A levantadora, valorizada, tem propostas de outros clubes.

A situação da norte-americana Hooker é mais complicada.

É outra que se valorizou e tem chamado atenção do mercado. Para manter Hooker o Minas terá que pagar bem mais do que os US$ 100 mil atuais.