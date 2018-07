Minas se rende ao confirmar Hooker e aceita a verdade como óbvia e evidente

E não é que o blog acertou novamente? Eis que uma semana depois de repudiar o nobre escriba, falando em ‘inverdades e distorção dos fatos’, o Minas Tênis, se rende.

Aliás, foi obrigado a se render.

O clube, perdido, confirmou em nota oficial, a renovação do contrato de Destinee Hooker.

A verdade, e não creio que alguém ainda desconfie de que lado está, é que o acordo financeiro entre as partes, com a ajuda financeira de um sócio do clube, já estava firmado conforme o blog bancou há mais de uma semana.