Minas vai ganhando corpo; Bauru vai arrumando desculpas.

Enquanto o Minas manteve 100% de aproveitamento na Superliga, Bauru conheceu a primeira derrota em casa na temporada, a segunda consecutiva na competição.

O que chamou atenção foi o discurso do técnico de Bauru, Anderson Rodrigues, aquele mesmo que dirigiu o ‘penetra’ Brasília e ficou conhecido por entregar um jogo para São Caetano nos playoffs há duas temporadas.

‘Não jogamos bem, faltou tudo para nós hoje. Cometemos muitos erros’, disse ele após o revés de 3 a 1 para o Minas. Basicamente as mesmas palavras usadas depois da derrota para Osasco no meio da semana, ou seja, significa que nada mudou em 3 dias, responsabilidade que passa pelas mãos do nobre treinador.

Superliga não é Paulista.

O lema que existia no Sesi, ou seja, tanto faz ganhar ou perder e sem cobrança faz Anderson ter motivos de sobra para achar que pode ‘sentar’ em cima do título estadual conquistado recentemente. E ele tem razão, afinal sempre foi assim no Sesi.

Os verdadeiros donos do time de Bauru sonham em mudar de patamar na Superliga.

Não basta ter um elenco milionário. É necessário atitude e Anderson não tem se mostrado o cara mais indicado.