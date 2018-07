Minas valoriza 6º título consecutivo do Cruzeiro

A história mais uma vez se repetiu.

Desde 2010 o troféu não muda de mãos em Minas Gerais.

O Cruzeiro, atual bicampeão brasileiro, sofreu, teve que jogar 5 sets, mas manteve a hegemonia no estado.

Na decisão do campeonato mineiro de 2015, o time cruzeirense derrotou o Minas por 3 sets a 2 com 15/13 no tie-break. O cubano Leal, como de hábito, foi decisivo.

Foi o sexto título consecutivo da equipe comandada por Marcelo Mendez. A sétima taça se contar 2008 quando Betim era sede.

O Minas valorizou e muito o hexacampeonato do Cruzeiro.

A tradicional equipe mineira deixa uma ótima imagem e boas perspectivas para a Superliga que começa em novembro. O técnico Nery Tambeiro, com orçamento infinitamente inferior, tem um time competitivo e deve dar trabalho aos grandes no campeonato. Everaldo, Escobar e Canuto merecem destaque.

O Cruzeiro se concentra agora no mundial de clubes. Marcelo Mendez finalmente pode enfim usar a equipe considerada titular com William, Wallace, Filipe, Leal, Éder, Isac e o líbero Serginho.

O mundial será jogado a partir do dia 27 em Betim.