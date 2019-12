Minas vence ‘Série B’ do Mundial, ameniza pressão e empurra crise para o rival Praia

Rivalidade até do outro lado do mundo. O segundo resultado positivo do Minas no Mundial de Clube da China teve sabor de título.

O jogo contra o Praia Clube é sempre um campeonato à parte e em Shaoxing, valorizado pelas circunstâncias, não foi diferente.

A vitória de virada por 3 sets a 2 chega em ótima hora, ameniza a pressão no clube e empurra a crise para o rival que investiu muito mais e sai da China tendo vencido 1 jogo apenas com o decepcionante sexto lugar.

O Minas apaga a frustração da perda do estadual e de quebra ainda despacha o incomodo tabu já que não havia vencido o Praia na temporada.

Jogo equilibrado com o Minas se sobressaindo no saque se aproveitando da fragilidade do adversário no passe e principalmente no bloqueio com incríveis 8 pontos de Thaísa, simplesmente 80% do que fez o time do Praia todo em 5 sets.

Thaísa foi novamente a melhor do clássico com 18 no total. 5 sets em alto nível.

O Praia conseguiu ainda a façanha de consagrar a norte-americana Deja que fez seu melhor jogo pelo Minas dando duvidosas esperanças ao torcedor na Superliga. Quem pode e precisa render mais é Bruna Honório.

A saída de Fernanda Garay no segundo set não serve como justificativa e muito menos tira os méritos do Minas. Garay, assim como o Praia, fez um mundial ruim.

Só Martinez não foi suficiente. A questão é saber se a dominicana será capaz de fazer a diferença na Superliga, o que pode acontecer. Carregar o piano sozinha entretanto não será simples.

O Praia foi uma negação na China.

Rasgou dinheiro, gastou mais que o dobro do rival, perdeu o confronto direto e estava do lado aparentemente mais fraco, tanto que o chinês da chave do Minas chegou na frente e os finalistas, Eczacibasi e Conegliano, saíram do outro grupo.