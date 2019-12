Minas vira exemplo, Curitiba colhe frutos e conflita geração guarda-chuva na Superliga

A indiferença e o silêncio perante o óbvio revelam silenciosamente a incompetência daqueles que passaram pelo Minas.

O tradicional clube mineiro, de inúmeros serviços prestados ao esporte, não aceita desaforo e olha para frente revelando valores e buscando novidades no mercado de trabalho.

O Minas aprendeu com alguns erros crassos de contratação para técnico cometidos no passado.

Deslizes que serviram de lição para o presente com a mudança radical na maneira de enxergar o vôlei e a chegada de profissionais necessariamente com currículo, criteriosamente escolhidos, sem favores e o mais importante, com possibilidade de crescimento.

Foi o caso de Duda, ex-assistente de StefanoLavarini, talento rapidamente detectado por Curitiba e que não nasceu para ser segundo.

Só que está acostumado a receber convites profissionais sabe da importância de ter o trabalho reconhecido. Ele foi corajoso, pensou no futuro, aceitou a proposta e foi em busca da sonhada valorização profissional.

Largou o notebook e decidiu ser primeiro, impressionado com a estrutura oferecida no clube paranaense. A campanha de Curitiba responde e fala pelo sucesso da parceria.

A vitória contra o Flamengo por 3 a 0, concorrente direto ao G8, foi a quarta seguida e o time vira o ano na zona de classificação para os playoffs da Superliga.

Profissional competente não faz alarde da sua obra e Duda é mais um exemplo que enterra aos poucos a acomodada geração guarda-chuva.