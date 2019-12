Minas x Guangdong: gringas que resolvem e gringas que não resolvem

O Minas perdeu a chance que tinha de não voltar zerado do mundial de clubes da China.

O Guangdong, em tese, era o única adversário possível de ser batido. Jogo ideal para vencer e não sair como último do grupo, afinal vencer o Conegliano e o Eczacibasi, diante do cenário apresentado, é inimaginável.

Mas nem isso o valente Minas foi capaz.

Derrota que deixa evidente a conhecida fragilidade do time nas pontas e a irritante dificuldade do técnico em enxergar que Sheilla não pode ser banco. A única alternativa para tornar o Minas mais competitivo é tentar improvisar Bruna como ponteira.

Isso na volta ao BRASIL.

Para quem teve Gabizinha e Natália nas pontas, deve ser duro ver Deja e Acosta, estrangeiras que caíram de paraquedas.

E foram justamente as duas gringas que fizeram a diferença do outro lado. Kosheleva, que nem de longe lembra a apática passagem pelo Rio, e Rabadzhieva acabaram sendo determinantes para a vitória do Guangdong por 3 sets a 1.

Sem responsabilidade a partir de agora, resta ao Minas se divertir contra as turcas e italianas.