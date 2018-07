Mistão deixa Cruzeiro a 23 vitórias do penta. Invicto?

São Bernardo já era.

O Cruzeiro deixou mais um adversário para trás, venceu o quarto jogo consecutivo na Superliga e segue 100%.

Agora faltam 23 jogos para o penta.

O desafio, com o título assegurado, é tentar vencer a competição pela quinta vez sem perder nenhuma partida.

Marcelo Mendez manteve o rodízio e deixou de fora 3 titulares: William e os cubanos Leal e Simón.

O time mineiro só foi ameaçado no segundo set quando fechou com 31/29. O primeiro e terceiro sets foram normais com 25/17 e 25/18.

Próxima vítima será Canoas, dia 23, quarta-feira.