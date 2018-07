Modena busca franceses para os lugares de Bruno e Lucão

A eliminação precoce da Champions League pode custar caro para os brasileiros Bruno e Lucão.

De acordo com a imprensa local, os jogadores estão com os dias contados no Modena. O time italiano já mira a temporada 2016/17.

O clube estaria disposto a investir na contratação de dois atletas da seleção da França para as vagas de Bruno e Lucão.

O levantador Benjamin Toniutti, que defende o Zaksa, da Polônia, e Kevin Le Roux, do Halkbank, time turco que eliminou o Modena da Champions, são os alvos da diretoria.



E as mudanças não devem se limitar aos jogadores.

Nos bastidores os comentários dão conta de que Laurent Tillie teria recebido proposta para assumir o time na próxima temporada.