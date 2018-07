Modena é o maior desafio da carreira de Lucão

A transferência para o vôlei da Itália representa o maior desafio na carreira de Lucão.

Aos 29 anos, o jogador brilhou por quase todos os clubes que defendeu no BRASIL.

Na seleção idem, muito embora esteja amargando o incômodo jejum de títulos desde 2010 com a atual geração.

É ainda uma espécie de referência.

Na Itália será obrigado a fazer a diferença. O estrangeiro é pago, e muito bem pago, para ser o diferencial. Como se diz na gíria, resolver.

A cobrança é maior.

Não existe espaço para amadorismo e falta de profissionalismo. Não que seja o caso dele.

Muitos jogadores porém já passaram por lá, não aguentaram a pressão e não vingaram.

No Modena, Lucão não será mais um. Será praticamente o cara.

O francês Earvin Ngapeth fica em tese menos sobrecarregado, dependendo da capacidade de raciocínio do levantador.

Se o retrospecto for levado em consideração, Lucão será bola de segurança no novo Modena. São quase 10 anos de parceria com Bruno Rezende, filho de Bernardinho e titular da seleção brasileira.

Afinidade fora e principalmente dentro de quadra.

Lucão pode ainda ajudar muito a seleção brasileira que anda em baixa no cenário internacional.

O contato com os melhores jogadores do mundo na Europa e o intercâmbio podem ser fundamentais para o crescimento dele e da seleção em 2016.