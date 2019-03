Monza ameaça permanência de Lavarini no Minas

Não será fácil para o Minas manter Stefano Lavarini como técnico para a próxima temporada.

E o maior obstáculo nem é a Federação da Coreia que já admite, segundo consta, liberar o treinador para conciliar o trabalho da seleção com o clube.

A questão é mais delicada.

O blog apurou que o Monza, quarto colocado do campeonato italiano, tem interesse na contratação de Lavarini. Ele chegaria para substituir o argentino naturalizado espanhol Miguel Angel Falasca.

O clube pretende aumentar o investimento e vê na chegada do atual técnico do Minas o nome ideal para comandar o time.

O Monza conta com no elenco com as norte-americanas Rachael Adams e a levantadora Hancock. A holandesa Anne Buijs, ex-Rio, é uma das ponteiras da equipe que conta ainda com a experiente Ortolani na saída.

Além da longa história no Bergamo, onde ganhou a Copa Itália em 2015, os bons resultados no BRASIL aumentaram o prestígio de Lavarini na Itália.