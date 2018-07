Mundial de Clubes pode ganhar 3 times: Trentino, UPCN e Bolívar

O Mundial de Clubes pode ganhar 3 novos participantes.

O blog apurou que os organizadores estudam incluir o Trentino, da Itália, na competição. Além do time italiano, UPCN e Bolívar, da Argentina, também seriam convidados.

A FIVB, Federação Internacional de Vôlei, não confirma (ainda) as informações.

É quase certa porém a ausência do representante da Norceca o que indicaria as alterações no formato inicial passando de 6 para 8 equipes.

Pelo quarto ano consecutivo a competição será realizada em Minas Gerais.

O lançamento oficial do evento aconteceu na semana passada e a tabela chegou a ser divulgada assim como os respectivos grupos.

De um lado estão Cruzeiro e Zenit Kazan, da Rússia e do outro Minas, Taichung Bank, China Taipei e Tala’ea El Gaish, do Egito.

Uma nova composição deve ser feita com a chegada de Trentino, UPCN e Bolívar. O período de disputa, entre 19 e 23 de outubro, está mantido.

Betim vai receber o evento.