Mundial sub-20: BRASIL vai da euforia à decepção

O sonho de conquistar mais um título nas categorias de base acabou para o vôlei feminino do BRASIL.

Pior que isso. Nem pelo pódio a seleção poderá brigar no mundial sub-20 jogado no México.

A segunda fase da competição mostrou ao BRASIL outra realidade. 2 jogos e duas derrotas. Polônia 3 a 0 e Turquia 3 a 1. Os resultados deixaram as meninas de Haírton Cabral na última posição do grupo E.

O time entra em quadra logo mais apenas para cumprir tabela contra a líder Rússia.

Maior vencedor da competição com 6 títulos, O BRASIL terá que se contentar com a disputa do quinto ao oitavo lugar. A seleção não ganha o sub-20 desde 2007.

Japão, China, Rússia e Polônia ou Turquia brigarão pelo ouro no México. A Rússia já foi 3 vezes campeã. As demais seleções jamais ganharam o mundial.