Murilo, após turismo na Polônia, se despede da seleção. Nem Senado salva.

Não teve jeito. O ‘senador’ ficou de fora da Olimpíada. Ele dava pinta mesmo de estar com os dias contados na seleção.

Por mais que tivesse moral e fosse considerado intocável, seria difícil explicar a possível permanência dele no grupo.

Nem a comissão técnica da seleção sabe justificar a ida do jogador para Cracóvia. Uma viagem de turismo.

Até onde se sabe o ‘senador’ está lesionado. Dessa vez o problema é na panturrilha.

A imagem de Murilo durante a cerimônia de premiação era de preocupação. Olhar fixo e sem direção. Perdido.

A 20 dias dos jogos olímpicos e sem ter pisado em quadra nas finais seria natural que a presença dele na Olimpíada estivesse ameaçada. Isso em condições normais onde jogam os melhores e são relacionados aqueles que estão 100% fisicamente.

Na seleção brasileira porém a coisa não funciona bem assim. Não funcionava.

A própria viagem do ‘senador’ para a Polônia serve como exemplo. Então não seria surpresa se Murilo fosse relacionado entre os 12 jogadores.

Errado porém é atribuir as presenças de Maurício Borges e Douglas Souza a não recuperação do ‘senador’.

O justo e mais coerente é afirmar que ambos estão mais inteiros que Murilo em todos os aspectos e que vão ser mais úteis ao técnico Bernardinho. Seria uma aberração ver os dois preteridos e Murilo relacionado nessas condições.

Ele pode até ajudar, só que do lado de fora. Jogar que é bom está complicado e não é de hoje. No Sesi, com boa vontade e muita política, ainda vai, mas na seleção não dava mais. Acabou.

A esperança era que o bom senso, algo raro ali dentro, finalmente pudesse prevalecer.

Nos casos de Isac e Tiago deu a lógica. Éder está em ascensão e mostrou serviço contra os Estados Unidos e a França. Sempre que chamado correspondeu. Isac ficou para tr´s desde a contusão.

Serginho é simplesmente unanimidade. Ainda bem que a ameaça de Bernardinho, que só pode ter sido uma brincadeira, não se concretizou. Tiago tem futuro, mas não tem cacife para jogar uma Olimpíada.

A sensação é de alívio.