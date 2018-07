Murilo paga a conta e Sesi leva couro do Minas em casa

Poupado ou barrado, Murilo assistiu do banco o Sesi perder o primeiro set para o Minas.

Já em quadra a partir do segundo set, o jogador não resolveu e viu a segunda derrota consecutiva do time na Superliga.

Após cair no tie-break para Montes Claros, o atual vice-campeão paulista levou um couro do Minas e caiu por 3 a 0 diante da torcida. O time mineiro, que ainda não tinha vencido na competição, fez 25/21, 25/17 e 25/23.

Apesar do técnico Marcos Pacheco ter optado em deixar Murilo na reserva e escalado Thiago Alves como titular, o Sesi mudou pouco e continua devendo.

Quem foi ao ginásio da Vila Leopoldina se decepcionou e só viu o Minas jogar.

Os cubanos Escobar e Raidel deitaram e rolaram.

Apático, o Sesi não teve forças para reagir mesmo com Murilo em quadra e as várias alterações feitas pelo treinador durante os 3 sets, como as entradas de Vinhedo e Rafael Araújo.

O Sesi é apenas o sétimo colocado, enquanto o Minas foi ao oitavo lugar com a primeira vitória.