Murilo Radke, ainda na Itália, revela avanço do coronavírus no país: ‘Foi tudo muito rápido. Acabou fugindo do controle’.

O gaúcho Murilo Radke é mais um entre tantos brasileiros vivendo o drama do coronavírus na Itália, um dos países mais afetados pela pandemia.

O blog procurou o jogador que vive na cidade de Sora, região do Lácio com cerca de 30 mil habitantes.

O levantador atua pelo Argos Volley.

Nesse papo com o blog, Murilo revela como percebeu o início da pandemia, o susto, medo, confinamento e fala sobre o futuro, que pode ser ainda na Europa ou BRASIL.

A mulher Mariana já voltou ao país, grávida de 7 meses.

Como e quando de fato começo a pandemia na Itália?

As notícias de um possível vírus novo vindo da China começaram rápido aqui. Mas a Itália, eu recordo que o primeiro caso confirmado foi na metade para o final de fevereiro, após essa notícia foi tudo muito rápido, principalmente na região na Lombardia no norte do país.

Você acha que as autoridades demoraram a agir ou perceberem a gravidade da situação?

Como foi tudo muito rápido eles foram tentando controlar tudo na medida do possível, mas cada vez foram aparecendo mais e mais casos e acabou fugindo do controle, ainda mais por ser um vírus de fácil transmissão. O norte da Itália em em questão de dias já havia se tornado uma zona vermelha, uma área de muito risco, fazendo o governo bloquear o local.

E os últimos dias na cidade?

Eu vivo mais na região centro para o sul. Aqui demorou um pouco mais para começar a parar tudo. Mas todos cuidados já estavam sendo tomados. São duas semanas em casa e raramente saindo para ir ao supermercado.

Pode nos passar algum relato que tenha chamado sua atenção?

A velocidade com que o vírus se espalhou, cada dia o volume de casos ia crescendo rapidamente, lembro que em questão de duas semanas deu um salto de 5000 para 45000 casos confirmados.

Seu clube liberou você para voltar ou ainda exige sua presença no país?

No meu caso estou esperando uma definição concreta sobre o futuro da Liga. Imagino que nesta ou na próxima semana haverá uma reunião. Eles tinham anunciado que o campeonato estaria pausado até o dia 3 de abril .

Ainda se admite a continuidade da competição? Existe clima?

Está questão está muito indefinida no momento, se o campeonato vai voltar ou ser cancelado. Eu estou tentando manter minha cabeça tranquila e trabalhando em casa da melhor forma possível para não perder muito a parte física. Confesso que é difícil, mas é a situação é essa e não tem muito para onde correr.

E seus companheiros de time?

Todos jogadores da minha equipe estão um pouco apreensivos com tudo que está acontecendo mas graças a Deus todos bem de saúde. Estamos cumprindo as determinações do clube e do governo de ficarmos em casa o máximo de tempo possível, saindo apenas para necessidades .

O que você pretende fazer em relação ao futuro?

Com relação ao futuro ainda é incerto. Posso continuar pela Europa ou talvez retornar ao Brasil. Minha esposa está grávida e não estou descartando essa possibilidade. Agora estou com pensamento positivo que toda essa loucura que está acontecendo no mundo acabe e que todas pessoas voltem a ter uma vida normal.