Murilo Radke e Weber, convocados para a seleção, dão adeus ao BRASIL.

A Turquia será o destino do levantador Murilo Radke e do oposto Luan Weber.

Os dois jogadores, que treinam com a seleção brasileira em Saquarema, fecharam com o Kula Belediyespor, time que conseguiu acesso e irá disputar a primeira divisão do vôlei turco.

Ambos se destacaram com a camisa de Montes Claros na última Supelriga.

Será a primeira experiência de Weber no exterior. Murilo não.

O levantador, de 28 anos, já passou pela Polônia onde defendeu o Bydgoszcz na temporada 2015/16.