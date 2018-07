Murilo Radke fala em reconhecimento e respeito longe do BRASIL. Sem chances com Renan, afirma: ‘Renovação não pode ser esquecida’.

Serviu como lição.

A experiência no Jeopark Kula, time que conseguiu acesso na temporada passada e disputou a primeira divisão na Turquia, não foi exatamente como Murilo Radke esperava. Nada que tenha comprometido o desempenho dele dentro de quadra.

O levantador se destacou tanto no modesto Kula que acabou chamando atenção dos gigantes turcos e foi contratado pelo Arkas Spor, atual vice-campeão nacional.

Acontece que Murilo Radke, 29 anos, viveu na pele o que muitos sofrem até hoje no BRASIL. O Kula deve 4 meses de salários e não zerou a dívida com o jogador antes que ele retornasse ao país. O caso está entregue ao procurador Geraldo Maciel, e os respectivos advogados.

Murilo conhece bem o que é jogar na Europa e preferiu continuar por lá. Passou por Montenegro e Polônia. Por aqui a última aparição foi com a camisa de Montes Claros.

A história na seleção adulta é cheia idas e vindas. Ele conquistou a medalha de Ouro no Pan de Guadalajara em 2011 e foi prata na edição seguinte em 2015. Ainda sob comando de Bernardinho, foi vice-campeão da extinta Liga Mundial em 2014.

Murilo, de personalidade forte, admite que não teve as chances merecidas desde que Renan assumiu o cargo, mesmo já tendo sido chamado ano passado. Aguarda pacientemente pela oportunidade e diz que a renovação não pode ser esquecida.

O que aconteceu com você na Turquia?

Olha, na Turquia foi um ano incrível com relação a performance pessoal, cresci como atleta, achei meu verdadeiro estilo de jogo e fiquei muito feliz com minha temporada. Agora com relação a pagamentos tivemos muitos problemas no meu clube, desde o início. Infelizmente jogamos diversos jogos sem receber e assim que voltamos para o Brasil mais nenhum pagamento foi feito. Com isso o clube está devendo 4 salários completos.

Só você ficou sem receber?

Eu e meus companheiros brasileiros que estávamos na equipe estamos na mesma situação. E também nossos empresários estão sem receber os seus valores. Eu não sei se fizeram algum acordo com jogadores turcos. Mas até o momento que estávamos lá eles também estavam sem receber seus salários.

O que o clube alega oficialmente?

O clube após diversos atrasos e mais de 3 meses sem efetuar nenhum pagamento, pediu o prazo do último dia 18 de julho para efetuar pagamentos. Confiamos no clube e esse prazo não foi respeitado novamente.

Por que você então optou em continuar na Turquia?

Optei em ficar no país porque eu me adaptei muito, fui respeitado e valorizado. A questão de pagamentos não é muito comum lá. Imagino que a equipe que joguei por ser o primeiro ano na Liga não tinham experiência nenhuma e não se organizaram, por isso tivemos problemas. Por sinal é um campeonato muito bem organizado e com um excelente nível, ao contrário do que pensam.

Não teme que a história se repita?

Não tenho nenhum medo da história se repetir. Meu empresário já está lutando pelos nossos direitos e também estou com a consciência tranquila de que me doei ao máximo ao clube, independentemente dos problemas. Agora estou em um grande clube e que agradeço muito por essa oportunidade de continuar na Turquia .

Por que o Murilo não teve mais chance na seleção brasileira?

Imagino que seja pela minha falta de experiência em jogos internacionais. Porém continuo estudando e trabalhando no clube para evoluir a cada dia. Mas agora irei trabalhar com um grande técnico e isso vai me ajudar a crescer e achar o que está faltando para suprir essa falta de experiência.

Você acha que teve as oportunidades merecidas sob comando do Renan?

Não.

Bruno e William seriam hoje as melhores opções?

Sim. São jogadores de muita qualidade e experientes. Estão entre os melhores do mundo.

A gente acabou de ver a Rússia sendo campeã com um levantador jovem e alto. Por que essa renovação não acontece aqui ?

Acho que diante das conquistas que o vôlei brasileiro sempre tem. Estamos sempre disputando títulos. A renovação não tem que ser imediata mas também não pode ser esquecida. Temos que sempre pensar a longo prazo e preparar diversos atletas com características diferentes .