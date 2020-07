Murilo Radke na Grécia e Kadu nos Emirados Árabes

A debandada continua.

Se bem que nesses casos, os dois já estão longe do BRASIL tem tempo. 4 anos, mais precisamente.

Curiosamente, Montes Claros foi a última aventura de Murilo Radke e Kadu em solo brasileiro. Depois, nunca mais.

O blog apurou que o levantador trocou a Itália pela Grécia.

Ele assinou com o Foinikas Syros, um dos 4 mais importantes times do país. Murilo, 31 anos, estava no Argos Sora na temporada passada e optou pelo vôlei grego recusando propostas da França e da Turquia.

Um ano de contrato.

Kadu, melhor ponteiro do Pan de 2019, sai justamente da França para os Emirados Árabes.

Ele jogará no Baniyas, de Abu Dhabi.