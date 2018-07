MVP do mundial sub-23, Juma divide prêmio com as companheiras da seleção

Acredito que para a minha carreira só fez acrescentar e me dar mais experiência e confiança. Foi fundamental esse título, não só para mim, mas como para a equipe. Fez com que a gente percebesse que jogando juntas somos mais fortes.

Como foi ser eleita a MVP do mundial?

Foi maravilhoso, fiquei muito feliz. Mas no meu entendimento, meu time que foi o responsável por esse prêmio. Divido com elas essa conquista.

Qual a importância de ter o Wagão como técnico na seleção e agora também no Pinheiros?

Wagão é um técnico excelente, sei que ainda vou crescer muito com ele. O que me ajuda bastante é que ele segue a mesma linha de trabalho tanto no clube quanto na seleção, então é melhor a adaptação em ambas as situações.