Na reestreia de Bruno, Modena cai para o Lube, de Christenson e fica fora da final da Supercopa da Itália.

Começou mal a temporada 2017/18 para Bruno Rezende.

O levantador da seleção brasileira, que saiu do Sesi, perdeu o duelo com o norte-americano Christenson na reestreia oficial com a camisa do Modena.

O Lube, de Christenson, venceu por 3 sets a 1.

Nem a boa atuação do francês Ngapeth, 16 pontos, evitou a derrota do Modena.

O Lube, de Sokolov, Juantorena, Kovar, Stankovic e Sander, decide o título contra o Perugia que bateu o Trentino pelo mesmo placar.

O time do Perugia conta com Atanasijevic, Russell, Zaytsev e Podrascanin. O argentinio De Cecco é o levantador.