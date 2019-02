Na Superliga, Fluminense completa 3 meses de salários atrasados

A má fase do Fluminense não se limita a fragilidade do técnico Hilmer Dias. É muito grave a crise financeira no vôlei feminino do clube.

O blog apurou que o Fluminense deve 3 meses de salários ao elenco. Até onde o blog chegou, não existe previsão para que os valores sejam quitados com o grupo.

Nenhum dirigente procurado quis se pronunciar sobre o tema.

O Fluminense perdeu 4 dos últimos 5 jogos, despencou na classificação e com 18 pontos na oitava colocação corre sério risco de não avançar para os playoffs.

A delegação está em Uberlândia.

O time enfrentará o Praia Clube na sexta-feira.