Nada como a Superliga e o Rio. É o Minas de volta ao mundo real

Foi de fato uma atuação de encher os olhos.

Um Minas como há muito não se via, ou melhor, um Minas como ainda não se tinha visto na temporada. Impecável e não menos surpreendente contra o Rio, até então invicto na Superliga.

3 a 0 contundente, difícil de ser esquecido e que pode ser um divisor de águas para o atual campeão.

Macris provou porque é hoje disparada a melhor do BRASIL na posição. A levantadora ditou o ritmo do Minas e fez o Rio literalmente dançar usando com lucidez as opções mais confiáveis nos momentos decisivos.

Bruna ressurgiu e se agigantou. Deja, para variar, entregou em algumas passagens atrás, mas ela e a venezuela Acosta não comprometeram no ataque.

Thaísa e Carol Gattaz saíram de quadra com aproveitamento superior aos 60% no ataque, números que comprovam a leitura eficiente de Macris e a dependência do Minas nas duas centrais, especialmente Thaísa, soberana no bloqueio matando Milka ainda no primeiro set.

O resultado alivia momentaneamente a pressão em cima de Nicola Negro, ainda sob desconfiança do torcedor. O Minas, segundo o técnico, tinha dado sinais de evolução durante o mundial de clubes, declaração aparentemente descabida com os resultados obtidos do ouro lado do mundo.

Só a euforia com o quinto lugar e a vitória contra o rival na despedida explicariam as palavras de Nicola.

Mas não.

A resposta seria dada no primeiro jogo desde o retorno da China. O desempenho inesperado, verdade seja dita, apresentado diante do Rio mostra que Nicola não estava errado.

O italiano, após o surto em Shaoxing, quando imaginou que poderia jogar sem Macris, ganhou pontos e merece um voto de confiança do exigente torcedor.