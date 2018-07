Nadja Ninkovic, Osasco e a Olimpíada de 2020.

O blog antecipou desde Nanjing, na China, que Osasco estava acertando com mais uma jogadora Sérvia.

Dito e feito.

Nadja Ninkovic desembarca em breve no BRASIL.

A chegada dela deixa Osasco bem mais forte e equilibrado na posição. Nadja é muito mais jogadora do que Saraelen, aposta que não deu certo.

Natália é esforçada, não fez feio, mas ficou devendo. É uma opção bem razoável no banco.

Nadja Ninkovic enxerga que a chance de jogar no BRASIL é o caminho mais rápido para ser novamente convocada para a seleção e brigar por uma vaga no mundial do Japão em 2018. Seria o primeiro passo para jogar a Olimpíada de 2020.

Ela não está errada. Não será fácil.

A Superliga, ainda que esteja bem longe do ideal, é um campeonato forte, equilibrado, de bom nível e muito melhor do que o vôlei jogado na Romênia. Nadja andava por lá esquecida no Alba Blaj.

O título europeu de 2011 é o que Nadja tem de mais importante no currículo.

Ela apareceu há 6 anos mas nunca chegou a ameaçar a titularidade de Rasic e Krsmanovic. Caiu de rendimento e foi engolida por Veljkovic e Stevanovic.

A retomada não é simples.

Terzic, técnico da Sérvia, parece ter deixado Nadja de lado. O nome dela esteve na relação do Grand Prix. Nadja porém não jogou. Osasco pode ser usado como ponte e indiretamente ser beneficiado.Nadja é alta, tem 1,93m, e bloqueia muito mais do que ataca.