Naiane deixa o Minas e vai para Barueri; Rio troca Mayhara por Carol.

Naiane não é mais jogadora do Minas. A levantadora, segundo o blog apurou, vai jogar em Barueri com o técnico da seleção brasileira José Roberto Guimarães.

Quem pode parar em Belo Horizonte é Macris, ex-Brasília.

Naiane, 22 anos e com passagem pelo Pinheiros, faz parte do processo de renovação do time de Barueri após a conquista da Superliga B. Ana Cristina será a segunda levantadora.

Outra que está de saída é Carol.

A jogadora não fica no Rio para a próxima temporada e se despede do clube no mundial do Japão.

Bernardinho resolveu apostar em Mayhara e na central Vivian recém-contratada.

Carol pode seguir os passos da companheira Anne.