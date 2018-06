Naiane fala da temporada e lesão no joelho: ‘Nunca passei por isso e fiquei tanto tempo sem treinar’.

Naiane chegou para jogar. Ser titular. Veio credenciada do Minas e da seleção brasileira. Era uma das esperanças do técnico José Roberto Guimarães em Barueri.

Era. Uma lesão no joelho porém mudou toda essa história.

Naiane sofreu a maior parte da temporada e quase não atuou. O clube acabou sendo obrigado a trazer Carli Lloyd dos Estados Unidos.

O blog conversou com a ex-jogadora do Minas. Ela explica com foi a lesão, como está a recuperação, agradece o técnico José Roberto Guimarães e diz que ainda assim o ano foi de evolução pessoal.

O que realmente aconteceu e como está sua lesão no joelho ?

Eu tive uma lesão no joelho esquerdo. Uma subluxação na patela. Durante um treino, pisei no pé de uma das meninas e aconteceu esse arrasto. Hoje estou 100%. De vez em quando algumas instabilidades surgem, mas o processo de fortalecimento é para sempre.

Qual a sensação que fica ao fim da temporada?

Claro que não chegamos onde gostaríamos, acreditávamos na possibilidade de irmos mais longe. Fica uma sensação de aprendizado, pois foi um ano muito intenso e de muita evolução pessoal.

Quando você estará 100%?

Como falei minha lesão melhorou até mais do que o esperado no final das contas e os exames mostram isso. Mas agora, é algo que eu preciso dar ainda mais atenção daqui para frente.

Foi a lesão mais seria da sua carreira ?

Nunca havia sofrido lesão desse tipo. Foi a primeira vez que fiquei tanto tempo sem treinar e perdi jogos importantes como o Paulista no começo da temporada.

Você acha que essa lesão pode atrapalhar sua retomada na seleção?

É todo um processo, um ciclo. Se a comissão achar que devo estar lá, estarei com o maior prazer. Irei continuar me recuperando e crescendo.

E como foi trabalhar com o Zé no clube ?

Ele é um cara muito comprometido com o que faz, sempre ficou nítido isso na seleção. No clube não foi diferente, ele é inteligente e desde que comecei a jogar com ele sempre tentei absorver o máximo que ele tinha para passar. Sou muito grata a todas as oportunidades que ele me deu.