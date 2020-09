Namoro vira casamento e Suelle é oficializada em Bauru

Agora pode cravar: Suelle é de Bauru.

Por causa de uma lesão no ombro, a jogadora passou por um período de testes no clube para ser avaliada e foi liberada pelo departamento médico.

O namoro entre Bauru e Suelle era antigo. Os dirigentes nunca esconderam o desejo de contar com a jogadora, mas em função da cirurgia e o longo período de inatividade, trataram o tema com cautela e tinham apenas acerto verbal.

100% fisicamente e clinicamente recuperada, foi contratada. Suelle está com 33 anos. A última temporada foi 2018/19 no Victorina Himeji, do Japão.

Ela será uma das 4 ponteiras do time ao lado de Mari Casemiro, Tifanny e Vanessa Janke.