Não é Osasco apenas. Minas, hoje, está muito à frente dos outros.

O Minas confirma a cada rodada que é disparado o melhor do BRASIL. O time continua muito à frente dos outros, inclusive Osasco, que pouco resistiu na Arena.

O placar de 3 a 1 não representou a superioridade do Minas na partida.

O torcedor, facilmente influenciado, se impressiona muito mais com os 26 pontos e a boa atuação de Bruna do que com o coletivo e tático, esses sim, pontos que efetivamente fazem toda a diferença.

A dificuldade de Osasco em colocar as bolas no chão exemplifica bem a questão e mostra o verdadeiro estágio do Minas. Foram raríssimas vezes que alguma atacante de Osasco passou pelo bloqueio mineiro que tocou em praticamente todas as ações ofensivas.

Agressivo e veloz como há muito não se vê por aqui, o Minas venceu com autoridade e praticamente sem ser ameaçado.

Stefano Lavarini tem o time nas mãos e o padrão de jogo não muda independentemente de quem esteja em quadra como foi o caso do quarto ser com Lana na vaga de Natália.

Não deveria, mas Osasco talvez tenha sido surpreendido pelo ritmo alucinante imposto pela levantadora Macris. De qualquer forma, não é demérito algum perder para o melhor do BRASIL.

O jogo contra o Rio na semana que vem no Liberatti é um teste mais justo, menos desigual e aparentemente em condições para comprovar ou não a ascensão do time na Superliga.