Não importa as circunstâncias. É sempre bom ganhar da Polônia

Vencer a Polônia, para o BRASIL, é sempre importante. Não importa as circunstâncias.

A rivalidade entre os dois países é muito acirrada e os vices consecutivos, 2014 e 2018, para os poloneses tornam esse jogo especial para a seleção.

Em Katowice não foi diferente.

Dá para dizer que o BRASIL está mais inteiro do que a Polônia recheada de desfalques. Entre eles o cubano naturalizado Leon, que diferente de Leal, ainda não estreou. Kurek, carrasco da seleção no último mundial é outro, ou seja, mais do que meio time.

A vitória por 3 a 1 independentemente da realidade apresentada deve ser enaltecida, especialmente diante de uma torcida fanática e exigente.

Leal nem parecia o jogador tímido da estreia no dia anterior. O tamanho do jogo deve ter influenciado o comportamento do jogador que se mostrou mais à vontade, sem a natural tensão apresentada na véspera. Pontuou novamente em todos os fundamentos e com aproveitamento superior em relação a partida contra a Austrália.